СМИ: страны НАТО договорились вывести войска из Афганистана
Страны НАТО договорились начать вывод войск из Афганистана.
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Страны НАТО решили вывести войска из Афганистана. Такое решение было принято после видеоконференции глав МИД и минобороны стран НАТО.
К такому выводу страны Альянса пришли вслед за решением США, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что президент США Джозеф Байден намерен вывести войска из Афганистана до 11 сентября. Отмечается, что Белый дом не уложится в срок, заявленный предыдущей администрацией - планировалось вывести войска до 1 мая.