В стране и мире СМИ: страны НАТО договорились вывести войска из Афганистана Кира Карон Страны НАТО договорились начать вывод войск из Афганистана. © Фото: Andreas Franke picture alliance Globallookpress Читайте нас на: Страны НАТО решили вывести войска из Афганистана. Такое решение было принято после видеоконференции глав МИД и минобороны стран НАТО. К такому выводу страны Альянса пришли вслед за решением США, передает РИА Новости. Ранее стало известно, что президент США Джозеф Байден намерен вывести войска из Афганистана до 11 сентября. Отмечается, что Белый дом не уложится в срок, заявленный предыдущей администрацией - планировалось вывести войска до 1 мая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика