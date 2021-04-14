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СМИ: страны НАТО договорились вывести войска из Афганистана

Кира Карон
21:53 14.04.2021
Страны НАТО договорились начать вывод войск из Афганистана.
СМИ: страны НАТО договорились вывести войска из Афганистана
© Фото: Andreas Franke picture alliance Globallookpress
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Страны НАТО решили вывести войска из Афганистана. Такое решение было принято после видеоконференции глав МИД и минобороны стран НАТО.

К такому выводу страны Альянса пришли вслед за решением США, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент США Джозеф Байден намерен вывести войска из Афганистана до 11 сентября. Отмечается, что Белый дом не уложится в срок, заявленный предыдущей администрацией - планировалось вывести войска до 1 мая.

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