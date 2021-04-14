В стране и мире Скалолазка Каплина показала «Звезде» форму олимпийской сборной России для Игр в Токио Алексей Курильченко Скалолазка Юлия Каплина продемонстрировала форму российской сборной для олимпийских игр в Токио. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российская скалолазка Юлия Каплина продемонстрировала «Звезде» новую форму олимпийской сборной. Одежда выполнена в цветах российского флага. «Для меня это первые Олимпийские игры и я очень волнуюсь, поскольку я буду переставлять не только свою страну, но и свой вид спорта. Форма очень красивая и всем будет понятно, что мы из России, несмотря на то, что нет флага (на груди - прим. ред.). Там будет написано Olympic Russian Team (Олимпийская российская команда - при. ред.)», - рассказала «Звезде» Юлия. Ранее Российский футбольный союз Российский футбольный союз новую гостевую форму сборной России. В ней спортсмены будут выступать на Евро-2020. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика