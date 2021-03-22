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РФС представил новую гостевую форму сборной РФ по футболу в формате шоу

Виктория Ивашечкина
23:38 22.03.2021
Во время эфира ведущие подключали футболистов Ильзата Ахметова, Александра Соболева, а также главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
РФС представил новую гостевую форму сборной РФ по футболу в формате шоу
© Фото: Adidas
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Российский футбольный союз (РФС) и Adidas представили новую гостевую форму сборной России. В ней спортсмены будут выступать на Евро-2020.

Презентация футбольной формы сборной прошла сразу на двух площадках: на платформе TikTok, которая в этом году также выступает официальным партнером Евро-2020, и в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Шоу в TikTok провели блогеры Герман ElClassico Попков и Артем Нечай Нечаев.

© Adidas

Во время эфира ведущие подключали футболистов сборной России Ильзата Ахметова, Александра Соболева, а также главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Участникам предложили пройти забавные челленджи, выполнение которых приближало к самой презентации гостевой формы сборной России.

В то же время в студии «Матч ТВ» ведущие Денис Казанский и Анна Кастерова вместе с легендами сборной России Романом Павлюченко, Александром Самедовым вспоминали культовые джерси российской команды. Более того, ведущие узнали мнение Артема Дзюбы, Ильи Кутепова, Далера Кузяева о новом гостевом комплекте.

© Adidas

Новая гостевая форма, разработанная для сборной РФ, представлена в белом цвете с контрастными красными и синими деталями. Отмечается, что национальная футбольная форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready. Она обеспечивает максимальный комфорт игрокам во время игры.

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