РФС представил новую гостевую форму сборной РФ по футболу в формате шоу

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Во время эфира ведущие подключали футболистов сборной России Ильзата Ахметова, Александра Соболева, а также главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Участникам предложили пройти забавные челленджи, выполнение которых приближало к самой презентации гостевой формы сборной России.

В то же время в студии «Матч ТВ» ведущие Денис Казанский и Анна Кастерова вместе с легендами сборной России Романом Павлюченко, Александром Самедовым вспоминали культовые джерси российской команды. Более того, ведущие узнали мнение Артема Дзюбы, Ильи Кутепова, Далера Кузяева о новом гостевом комплекте.