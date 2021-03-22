РФС представил новую гостевую форму сборной РФ по футболу в формате шоу
Во время эфира ведущие подключали футболистов Ильзата Ахметова, Александра Соболева, а также главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
© Фото: Adidas
Российский футбольный союз (РФС) и Adidas представили новую гостевую форму сборной России. В ней спортсмены будут выступать на Евро-2020.
Презентация футбольной формы сборной прошла сразу на двух площадках: на платформе TikTok, которая в этом году также выступает официальным партнером Евро-2020, и в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Шоу в TikTok провели блогеры Герман ElClassico Попков и Артем Нечай Нечаев.
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