В Казани на ребенка упали футбольные ворота

В Казани на детской игровой площадке пострадала 10-летняя девочка. На ребенка упали футбольные ворота. По данному происшествие возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает СУСК по Татарстану.

«На игровой площадке на улице Зорге города Казани на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота», - говорится в сообщении.

В результате ребенок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, передает РИА Новости.

Ранее в Казани на детской площадке девочку затянуло по пояс в песок. Происшествие случилось во дворе дома №11 по улице Гарифьянова.