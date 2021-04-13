В Казани ребенка «засосало» в песок на детской площадке
Во время прогулки на детской площадке ребенка затянуло в песок.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
В Казани на детской площадке девочку затянуло по пояс в песок. Происшествие случилось во дворе дома №11 по улице Гарифьянова.
Вытащить ребенка самостоятельно у матери не получилось, так как ее также затягивало в песок. Спасти девочку удалось сотрудникам МЧС. Пока мать ждала спасения, ребенка по пояс затянуло в песок.
Как рассказала женщина, после ЧП девочка находится в состоянии шока. По ее словам, опасный участок на детской площадке до сих пор не огородили, передает «Татарстан-24».