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Генерального директора «Невской мануфактуры» и его заместителя задержали по делу о пожаре

Алена Миронова
11:10 13.04.2021
В результате пожара погиб один сотрудник МЧС, еще трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
Генерального директора «Невской мануфактуры» и его заместителя задержали по делу о пожаре
© Фото: Андрей Бессонов, РИА Новости
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре» задержали генерального директора предприятия, а также его заместителя. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Заведено уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших за собой смерть человека. В соответствии с данными следствия подозреваемые, имея во владении комплекс нежилых помещений, знали, что по результатам проверок МЧС были выявлены нарушения - эксплуатировать здания до их устранения очень рискованно.

Возгорание на территории «Невской мануфактуры» произошло днем в понедельник, 12 апреля. Площадь пожара составила порядка 10 тысяч квадратных метров, захватив несколько соседних зданий. Согласно информации МЧС, локализовать пожар удалось в 22.22.

В результате пожара погиб один сотрудник МЧС, еще трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

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