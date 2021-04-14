В стране и мире В ФАС поступил сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг Кира Карон На рынке гостиничных услуг зафиксировали рост цен. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Федеральная антимонопольная служба России получила сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг в РФ. «Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу», - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Ранее президент Владимир Путин, в ходе совещания по выполнению поручений по итогам посланий 2019 и 2020 годов, поручил ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства. Существенный рост цен на жилье зафиксирован в РФ, в среднем на 12%, в Северной Осетии - на 30%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика