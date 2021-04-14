В Белом доме высказали ожидания от встречи Путина и Байдена

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого Дома, назвала прошедший телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом «конструктивным». Она отметила, что Байден выразил Путину свои опасения, которые имеются в США из-за действий РФ. Также Псаки возлагает большие надежды на предстоящие переговоры лидеров двух стран.

«Наша задача в США - иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения, и, конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе», - цитирует ТАСС заявление Псаки на брифинге.

Ранее Псаки заявила, что Джо Байдену нужны не доверительные отношения с Россией, а скорее предсказуемые. Также она сказала, что США стремятся сфокусироваться на различных угрозах, а не конфронтации с Россией.