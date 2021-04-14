Число заразившихся COVID-19 за сутки в Турции впервые превысило 60 тысяч

Статистика по заболеваемости COVID-19 в Турции снова побила антирекорд. В стране за сутки число заразившихся превысило 62 тысячи человек.

«За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев. Умерли 279 человек. Теперь общее число умерших составляет 34 734, а инфицированных - более 4 млн», - отмечается в ежедневной сводке Минздрава.

Сутками ранее в республике был зафиксирован антирекорд в 59 187 человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией. Ограничения продлятся с 15 апреля по 1 июня.