В Тамбовской области ликвидировано горение десятков домов в селе Троицкая Вихляйка
Пожар в Сосновском районе Тамбовской области был успешно ликвидирован.
© Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
В селе Троицкая Вихляйка Тамбовской области ликвидировано возгорание жилых домов. По оперативной информации МЧС на 16.00 сгорело 4 жилых дома, 4 дачных дома и 13 нежилых строений.
«Погибших и пострадавших нет. Дальнейшего распространения нет. Информация уточняется», - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.
Ранее стало известно о пожаре в квартире в здании на Багратионовском проезде в Москве. Пожарные эвакуировали человек из соседних помещений.