В Тамбовской области ликвидировано горение десятков домов в селе Троицкая Вихляйка

Шойгу: за 175 лет РГО прошло две мировые войны и ни разу не прерывало своей работы

Ранее стало известно о пожаре в квартире в здании на Багратионовском проезде в Москве. Пожарные эвакуировали человек из соседних помещений.

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