В стране и мире Власти Петербурга выдадут матпомощь семье погибшего на «Невской мануфактуре» пожарного Алексей Курильченко Семья погибшего при пожаре на «Невской мануфактуре» Ильи Белецкого получит от властей Петербурга один миллион рублей. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города в выплате материальной помощи семьям пожарных, пострадавших при тушении пожара в здании «Невской мануфактуры». Члены семьи Ильи Белецкого, погибшего в здании, получат один миллион рублей. «Двое пострадавших пожарных – Борис Старковский и Антон Соколов – получат материальную помощь по 500 тысяч рублей каждый, Артем Нестеров – в размере 300 тысяч рублей», - говорится в сообщении на сайте администрации города. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных за исполнение служебного долга в экстремальных условиях в ходе тушения «Невской мануфактуры». Двое были награждены посмертно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика