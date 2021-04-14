«За мужество и отвагу»: Путин наградил четырех пожарных орденами Мужества

За исполнение служебного долга в экстремальных условиях в Санкт-Петербурге на территории «Невской мануфактуры» президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, двух из них посмертно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий орденом Мужества: Белецкого Илью Константиновича - прапорщика внутренней службы (посмертно); Соколова Антона Эдуардовича - лейтенанта внутренней службы; Старковского Бориса Николаевича - прапорщика внутренней службы; Старцева Константина Михайловича - лейтенанта внутренней службы (посмертно)», - говорится в документе.

Возгорание на территории «Невской мануфактуры» произошло днем в понедельник, 12 апреля. Площадь пожара составила порядка 10 000 квадратных метров, захватив несколько соседних зданий. В результате пожара погиб один сотрудник МЧС.