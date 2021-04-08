Германия начала обсуждать с РФПИ соглашение о покупке «Спутник V»

Власти Германии приступили к обсуждению c Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашения о покупке вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«РФПИ начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении по закупкам вакцины "Спутник V"», - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте российской вакцины.

Ранее глава немецкого Минздрава заявил о намерениях поговорить с Россией на тему приобретения партии лекарственного препарата. Бавария уже оформила предварительный заказ на два с половиной миллиона доз, вслед за ней переговоры начала земля Мекленбург-Передняя Померания, там изучают также возможность производства вакцины у себя.

«Спутник V» является первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции. Лекарство было создано в Научном центре имени Гамалеи при участии Минобороны России.