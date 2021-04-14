Шойгу поблагодарил «Звезду» за фильмы, снятые на гранты РГО

Телеканал «Звезда», а также Первый канал и «Культура» показали серию лучших документальных фильмов, снятых на гранты Русского географического общества. Об этом в среду рассказал президент РГО, министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании попечительского совета общества.

«Хочу выразить признательность членам медиа-совета РГО, и в первую очередь ее председателю Дмитрию Сергеевичу Пескову. Благодаря вам деятельность РГО не остается незамеченной. Например, в 2020 году Первый канал, "Культура" и "Звезда" показали серию лучших документальных фильмов, снятых на гранты РГО. Большое спасибо Константину Львовичу Эрнсту, Сергею Леонидовичу Шумакову и Алексею Викторовичу Пиманову», - отметил глава военного ведомства.

Ранее Шойгу сообщил, что Северный флот и Русское географическое общество проведут новую экспедицию в Арктике в этом году.