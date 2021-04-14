Шойгу: Северный флот и РГО проведут новую экспедицию в Арктике в этом году

Северный флот и Русское географическое общество проведут новую экспедицию в Арктике в этом году. Об этом сегодня заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«В этом году стартует четвертый сезон масштабной совместной экспедиции РГО и Северного флота, которые комплексно исследуют арктические архипелаги. Вместе работают биологи, гляциологи, гидрографы и сейсмологи», - сказал Шойгу.

Министр отметил, что исследователи движутся по следам арктических экспедиций прошлых веков - не только двадцатого, но и девятнадцатого. И находят материальные артефакты из истории изучения и освоения Арктики.

Глава оборонного ведомства добавил, что найдены следы и предметы экспедиций исследователей Арктики Георгия Седова, Владимира Русанова, Леонида Гриневецкого и не только.