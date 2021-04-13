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Одной из версий пожара на «Невской мануфактуре» является умышленный поджог

Павел Кутаренко
Кира Карон
18:30 13.04.2021
В Санкт-Петербурге назвали одну из версия пожара на «Невской мануфактуре». Одна из причин пожара - поджог фабрики.
Одной из версий пожара на «Невской мануфактуре» является умышленный поджог
© Фото: МЧС РФ
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Огромная территория фабрики представляет собой дымящееся пепелище. Пожарные продолжают бороться с отдельными очагами на площади в 500 квадратных метров.

Часть фасада полностью обрушилась, остались только несущие стены, но и они могут упасть в любой момент.

На данный момент уже установлено, что очаг возгорания находился на третьем этаже, на предприятии, который производит лодки из ПВХ.

«Здесь капитальный ремонт не проводился, здание в таком же виде, в котором оно осталось с периода 90-х годов. Тут была постоянная угроза, что может быть такой крупный пожар», - рассказал краевед, эксперт по промышленной архитектуре Александр Треугольников.

Месяц назад МЧС проводили проверку. Инспекторы нашли девять нарушений, в том числе отсутствие противопожарной сигнализации и систем дымоудаления.

Сегодня задержали гендиректора фабрики и его заместителя. Среди версий причин пожара, помимо короткого замыкания, называли умышленный поджог фабрики. Якобы это сделали для того, чтобы освободить территорию под застройку. Информацию опровергают представители администрации города.

 
«Сразу скажу по поводу той информации, что подожгли. Понятно для чего, чтобы построить многоэтажные здания. Это реестровый памятник, это объект культурного наследия, фабрика торнтона в соответствии с 73 ФЗ на месте объекта культурного наследия, ничего строить нельзя», - сказал председатель КГИОП Администрации Сергей Макаров.

Возгорание на территории «Невской мануфактуры» произошло днем в понедельник, 12 апреля. Площадь пожара составила порядка 10 тысяч квадратных метров, захватив несколько соседних зданий. В результате пожара погиб один сотрудник МЧС, еще трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

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