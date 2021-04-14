Минздрав: Армения договорилась с РФ о поставке миллиона доз «Спутника V»

Ереван и Москва достигли соглашения о поставке в Армению одного миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

«Хочу отметить, что есть договоренность на высоком уровне о приобретении одного миллиона доз вакцины "Спутник V" из РФ. Учитывая другие договоренности, мы считаем возможным до конца года вакцинировать до 20% населения», - заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Первую партию из 15 тысяч доз российской вакцины от коронавируса доставили в Армению в начале апреля. Советник посольства РФ в Ереване заявил, что это является ярчайшим примером союзнического взаимодействия и братских отношений между россиянами и армянами.