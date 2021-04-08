В Армению доставили первую партию вакцины «Спутник V»

Первую партию из 15 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Армению. Об этом сообщил советник посольства РФ в Ереване Павел Курочкин, слова которого приводятся на странице Россотрудничества в Facebook.

«Сегодня мы в аэропорту "Звартноц" с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении встретили первую приобретенную армянской стороной партию вакцины "Спутник V”», - заявил дипломат.

Как отметил Курочкин, доставка вакцины в Ереван является продолжением широкомасштабной поддержки, которую Россия оказывает Армении в борьбе с коронавирусом. Советник посольства заявил, что это является ярчайшим примером союзнического взаимодействия и братских отношений между россиянами и армянами.