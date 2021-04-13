Путин и Байден выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям глобальной безопасности

В ходе телефонного разговора между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и американским лидером Джозефом Байденом стороны выразили готовность продолжать диалог.

«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что Байден заинтересован в нормализации отношений при взаимодействии стран в различных острых ситуациях, таких как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане и глобальное изменение климата.

Также в Кремле подтвердили, что Байден выразил готовность провести личную встречу с Путиным.