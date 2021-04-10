В НИЦ Гамалеи допустили возможность пожизненного иммунитета от «Спутника V»

Российский микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН. Александр Гинцбург заявил, что надеется на пожизненное сохранение иммунитета после прививки от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщает «Интерфакс».

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — 5-10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — заявил микробиолог.

По словам специалиста, Центр Гамалеи, где совместно с Минобороны РФ была создана первая в мире вакцина от коронавируса, будет повторно делать прививку тем, у кого снизится количество антител, в контексте исследований.

«Но не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ. Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился», - сказал врач.

В НИЦ планируется, что данное исследование будет длиться от года до полутора лет.