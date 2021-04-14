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Патрушев предупредил о возможных терактах в Крыму

Алексей Курильченко
15:32 14.04.2021
На полуострове Крым возникла вероятность совершения терактов со стороны Украины, отметили в Совете безопасности РФ.
Патрушев предупредил о возможных терактах в Крыму
© Фото: РИА Новости
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В Крыму возникла вероятность совершения терактов в результате деятельности Украины, США и НАТО. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Севастополе.

«На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные... вероятностью совершения терактов», - цитирует ТАСС слова Патрушева.

Секретарь подчеркнул, что спецслужбы Украины могут попытаться совершить диверсии и теракты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения. Он отметил, что на государственной границе России и Украины на постоянной основе проводятся провокации со стороны украинских спецслужб и экстремистов.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух человек, планировавших теракты в Крыму. По данным правоохранителей, преступники являлись членами запрещенной террористической организации.

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