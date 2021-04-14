Патрушев предупредил о возможных терактах в Крыму

В Крыму возникла вероятность совершения терактов в результате деятельности Украины, США и НАТО. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Севастополе.

«На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные... вероятностью совершения терактов», - цитирует ТАСС слова Патрушева.

Секретарь подчеркнул, что спецслужбы Украины могут попытаться совершить диверсии и теракты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения. Он отметил, что на государственной границе России и Украины на постоянной основе проводятся провокации со стороны украинских спецслужб и экстремистов.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух человек, планировавших теракты в Крыму. По данным правоохранителей, преступники являлись членами запрещенной террористической организации.