ФСБ опубликовала видео задержания планировавших теракт в Крыму

ФСБ РФ опубликовала видео задержания двух планировавших теракты в Крыму. В результате проведенных мероприятий были задержаны двое россиян 1992 и 1999 годов рождения. Они являются сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам*».

«После совершения преступления террористы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию на территорию Сирии для вступления в МТО», - сообщили в ФСБ.

Во время задержания у мужчин были изъяты компоненты для изготовления СВУ с поражающими элементами, взрывчатые вещества.

«В используемых средствах связи обнаружены инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписка и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами МТО», - также сказано в официальном заявлении.

Отмечается, что было возбужденно уголовное дело по статьям УК РФ «Содействие террористической деятельности», «Пропаганда терроризма» и «Незаконное изготовление взрывных устройств» УК России. На данный момент проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» - радикальная исламистская группировка, запрещенная на территории России