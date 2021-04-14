Шойгу рассказал, как в Арктике пришлось отгонять белого медведя от места всплытия подлодок

Во время комплексной арктической экспедиции «Умка-2021» при всплытии атомных подводных лодок пришлось отгонять белого медведя. Об этом в среду рассказал президент Русского географического общества (РГО) - министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На заседании попечительского совета общества он вспомнил случай, когда три подлодки должны были всплыть из-подо льдов. Места всплытия были отмечены вешками с флажками.

«К одной из этих вешек докопался медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были его отгонять, потому что лодка должна была снизу всплывать, а медведь как раз стоял на этом месте. Они там есть, они чувствуют себя свободно», - сказал президент РГО.

Шойгу добавил, что в результате подлодка пробила лед ровно в том месте, где положено.

Напомним, экспедиция «Умка-2021» стартовала 20 марта. В качестве полигона для таких маневров были выбраны архипелаг Земля Франца-Иосифа, остров Земля Александры и ближайшие акватории, покрытые сплошными льдами.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео одновременного всплытия трех атомных ракетоносцев из-подо льда в Арктике. Стоит отметить, что это произошло впервые, арктическая экспедиция не имеет аналогов в истории как советского периода, так и в современной истории РФ. Подлодки всплыли из-под полутораметрового льда на ограниченном районе радиусом 300 метров. Кроме того, район всплытия субмарин с воздуха прикрывали истребители МиГ-31. Кроме того, одна подлодка выполнила торпедную стрельбу из-подо льда.