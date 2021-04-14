Путин заявил, что чувствует себя нормально после второй прививки от COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что чувствует себя нормально после второй дозы вакцины от коронавируса. Глава РФ подчеркнул, что не испытал никаких побочных эффектов от укола. После первого приема президент получил «хороший иммунный ответ».

«За 10 минут до того, как я вошел, я сделал прививку. Как видите, все нормально. Без всяких побочных эффектов и явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра позанимался спортом», - рассказал Путин журналистам.

О том, что Путин сделал вторую прививку от коронавируса, он заявил на президиуме РГО. Первый прием препарата он провел 23 марта - после нее он также чувствовал себя хорошо.