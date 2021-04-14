Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Российский президент Владимир Путин сделал второй укол двухфазной вакцины от коронавируса спустя три недели после первого.
«Я хочу проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», - заявил глава государства на президиуме РГО.
Напомним, глава государства сделал прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта, одной из российских вакцин. Позднее в Кремле рассказали, что после прививки президент чувствовал себя хорошо.
Впоследствии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что процесс вакцинации президента не будет фиксироваться на видео, так как Путин не сторонник проведения подобных мероприятий под камерами. В Кремле также не стали говорить, каким именно препаратом будет привит российский лидер.