Супруг пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом женщины рассказал о ее самочувствии

Женщина, пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом, уже идет на поправку. Сейчас ее готовят к операции на ноги и таз. Об этом сообщил ее супруг.

«Чувствует она себя, конечно, уже хорошо. С каждым днем все лучше и лучше, поправляется, приходит в себя. Настроение бодрое. Каждый день приезжаю, конечно, смотрю на ее положительные результаты», — передает Life слова супруга Константина.

Как заявил мужчина, в настоящий момент семье оказывается помощь как близкими друзьями, так и неравнодушными гражданами. Комментируя поддержку со стороны виновника происшествия, он отметил, что не владеет информацией на этот счет - этими вопросами занимаются адвокаты, а сам он сосредоточен на выздоровлении своей супруги.

Ранее Эдвард Бил попросил прощения у пострадавшей и ее супруга. В беседе со «Звездой» молодой человек пообещал сделать все возможное, чтобы поставить женщину «на ноги» и оплатить необходимое лечение.