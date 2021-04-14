Кремль: решения по участию Путина в организуемом США саммите по климату пока нет

В Москве только начинают получать данные по организационным вопросам, касающимся проведения организуемого США саммита по климату. Соответственно, решения президента РФ Владимира Путина об участии в нем пока еще не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремль только начинают поступать письма и документы, где оговариваются организационные вопросы, связанные с проведением виртуальной встречи на высшем уровне.

«До этого никакой конкретики не было. Был дефицит с информацией о том, кто и в какой последовательности выступает, кто председательствует, что должно стать итогом, будет ли какой-то заключительный документ, или не будет, и так далее, и тому подобное», - прокомментировал Песков.

На все эти вопросы в Кремле только сейчас начинают получать ответы и по-прежнему тщательно изучают детали.

Что касается подготовки к встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, то ее, по словам пресс-секретаря президента РФ, также пока не ведется, и о перечне возможных для нее тем никто пока даже не задумывается.