«Новость глобального уровня»: в Совфеде прокомментировали возможную встречу Путина и Байдена
Возможная личная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена это «событие глобального уровня», которое позволит сторонам сблизить позиции и обеспечить лучшее взаимодействие. Так считает вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
«Это новость не только дня. Это новость глобального уровня и по масштабам, и по значимости, и по перспективам. Впереди труднейшая работа. Преуменьшать проблемы было бы неправильно. Но когда есть форматы для их обсуждения, для сближения позиций или хотя бы для лучшего понимания обеспокоенностей и намерений друг друга - это уже немало. А то, что именно Байден позвонил Путину, во всех смыслах показательно, особенно в сумятице последнего времени», - написал Косачев в Facebook.
Ранее в Кремле подтвердили информацию о том, что президент США Джозеф Байден предложил провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом стало известно в ходе телефонного разговора двух президентов, инициированного американской стороной.