В стране и мире «Новость глобального уровня»: в Совфеде прокомментировали возможную встречу Путина и Байдена Алексей Курильченко Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что предстоящая встреча президентов РФ и США - это значимое и масштабное событие. © Фото: Виталий Белоусов РИА Новости Читайте нас на: Возможная личная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена это «событие глобального уровня», которое позволит сторонам сблизить позиции и обеспечить лучшее взаимодействие. Так считает вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. «Это новость не только дня. Это новость глобального уровня и по масштабам, и по значимости, и по перспективам. Впереди труднейшая работа. Преуменьшать проблемы было бы неправильно. Но когда есть форматы для их обсуждения, для сближения позиций или хотя бы для лучшего понимания обеспокоенностей и намерений друг друга - это уже немало. А то, что именно Байден позвонил Путину, во всех смыслах показательно, особенно в сумятице последнего времени», - написал Косачев в Facebook. Ранее в Кремле подтвердили информацию о том, что президент США Джозеф Байден предложил провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом стало известно в ходе телефонного разговора двух президентов, инициированного американской стороной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика