Армия Спасти от паводков: как военные инженеры взрывают тротил и расчищают русла рек в Башкирии Андрей Аркадьев Подрыв льда нужен для защиты людей, живущих в селах поблизости, это позволит сохранить их имущество. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Военные инженеры расчищают ото льда русла рек вблизи башкирских сел, которые оказались в зоне подтопления. Из населенного пункта Месягутово спасатели эвакуировали две сотни жителей - подтоплены больше 60 домов. Ранее сообщалось, что военные инженеры спасают от паводков жителей Татарстана. Чтобы предотвратить затопления населенных пунктов, они взрывают лед на затороопасных участках реки Берля. Тогда в ледяные торосы военнослужащие заложили 35 килограммов взрывчатки и провели более 20 подрывов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика