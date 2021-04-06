Взрывчатка и фонтаны: военные инженеры спасают от паводков жителей Татарстана
В ледяные торосы реки военнослужащие заложили 35 килограммов взрывчатки и провели более 20 подрывов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Татарстане военные инженеры заблаговременно взрывают лед на затороопасных участках реки Берля, чтобы предотвратить затопления расположенных поблизости населенных пунктов.
В ледяные торосы реки военнослужащие заложили 35 килограммов взрывчатки и провели более 20 подрывов.
Всего в ЦВО для борьбы с паводками подготовили более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений.