В едином строю: в Чите прошла тренировка Парада Победы

Тренировка военного парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Чите. На площадке аэродрома Черемушки в едином строю прошли парадные расчеты общевойскового объединения Восточного военного округа, соединения противовоздушной обороны, а также учебного центра по подготовке специалистов мотострелковых и танковых войск.

Участники парада оттачивали слаженность действий, соблюдение интервалов и дистанций. Прошла по площадке и колонна специальной техники. В этом году в ней можно будет увидеть боевые машины пехоты, танки, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, в том числе «Искандер-М» и С-300 «Фаворит».

Ранее тренировка Парада Победы состоялась в Самаре. На военном аэродроме Кряж парадные расчеты прошли под музыку, как им предстоит это сделать 9 Мая, в праздник Великой Победы 1945 года.