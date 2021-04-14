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Первая тренировка парада Победы состоялась в Самаре

Валентина Пескова
06:16 14.04.2021
На военном аэродроме «Кряж» военные прошли парадными расчетами под музыку, как им предстоит это сделать 9 мая в праздник Великой Победы 1945 года.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие 2 общевойсковой армии Центрального военного округа провели первую тренировку парадных расчетов и механизированной колонны на военном аэродроме «Кряж».

В составе парадных расчетов прошли представители Росгвардии, МЧС России и воспитанники самарского кадетского корпуса МВД, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Именно так им предстоит промаршировать, но уже в парадной форме, - 9 мая в День Победы Красной Армии и советского народа в Великой Отечественной войне над нацистской Германией в 1945 году.

Механизированную колонну представили пикапы УАЗ «Патриот», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы «Ураган» и «Град», оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».

В парадном строю прошли более 50 единиц техники и свыше 1,6 тысячи личного состава.

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