Первая тренировка парада Победы состоялась в Самаре

Военнослужащие 2 общевойсковой армии Центрального военного округа провели первую тренировку парадных расчетов и механизированной колонны на военном аэродроме «Кряж».

В составе парадных расчетов прошли представители Росгвардии, МЧС России и воспитанники самарского кадетского корпуса МВД, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Именно так им предстоит промаршировать, но уже в парадной форме, - 9 мая в День Победы Красной Армии и советского народа в Великой Отечественной войне над нацистской Германией в 1945 году.

Механизированную колонну представили пикапы УАЗ «Патриот», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы «Ураган» и «Град», оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».

В парадном строю прошли более 50 единиц техники и свыше 1,6 тысячи личного состава.