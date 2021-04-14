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Разведка США оценила вероятность вооруженного конфликта с Россией

Анна Берестовая
00:23 14.04.2021
Американское разведывательное сообщество высказало предположение относительно возможности военного противостояния двух держав.
Разведка США оценила вероятность вооруженного конфликта с Россией
© Фото: pixabay.com
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Российские власти не заинтересованы в начале прямого военного конфликта с Соединенными Штатами. Такая оценка была дана вероятным намерениям РФ в рамках доклада американского разведывательного сообщества.

В документе указали, что ожидают от Российской Федерации поиска вариантов для «прагматического сотрудничества» с США на собственных условиях. Помимо этого, было отмечено, что Москва якобы будет делать попытки ослабить альянсы стран Запада, подорвать влияние Вашингтона и показать свою способность влиять на события в мире в качестве главного актора в многополярной международной системе.

В американской разведке почитали, что Россия активно развивает и увеличивает набор разнообразного современного нестратегического вооружения, чтобы сдерживать противников и противостоять потенциальным враждебным действиям, в частности со стороны Америки. Также РФ назвали крупнейшей угрозой США в космосе и киберпространстве.

Ранее в МИД России обратили внимание на надуманность заявлений американских разведслужб о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года. В вышеупомянутом заявлении делалось предположение, что российская сторона будто бы делала попытки поддержать кандидатуру Дональда Трампа и дискредитировать Джо Байдена как кандидата в президенты США.

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