В МИД РФ назвали надуманным доклад разведки США о «вмешательстве» РФ в выборы 2020 года

Заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, а содержание доклада просто «подогнано» под уже заранее сделанные из воздуха выводы.

В рассекреченном докладе разведки США, содержание которого стало известно 16 марта, Москва обвиняется в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе.

«Никаких оснований для такого рода умозаключений нет и быть не может», - прокомментировал РИА Новости содержание доклада замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В числе других стран, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, Куба, а также военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия «Хезболлах», выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. В докладе также идет речь о КНР, однако указано, что там никаких активных усилий по выборам в США не предпринималось.

«Это очередной информационный вброс, там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, якобы стоят структуры, имеющие отношение к России», - добавил Сергей Рябков.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в работе американского госаппарата «давно произошла подмена понятий».