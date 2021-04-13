На помощь Петербургу для тушения огня на фабрике выехали сотрудники центрального аппарата МЧС РФ

Для помощи в ликвидации пожара на «Невской мануфактуре» в Петербург по поручению министра МЧС России Евгения Зиничева выехали сотрудники центрального аппарата МЧС РФ.

«Оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата выехала для оказания организационно-методической и практической помощи ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по факту пожара на "Невской мануфактуре"», - говорится в сообщении ведомства.

Сам Евгений Зиничев выразил соболезнования родным спасателя, который погиб при тушении пожара. Крупнейшее возгорание в здании фабрики «Невская мануфактура», охватившее все шесть его этажей, начался около полудня 12 апреля.

Огонь в производственном здании 1861 года постройки на площади 10 тысяч квадратных метров удалось локализовать только в 22.22 по московскому времени. При тушении возгорания, по данным МЧС РФ, пострадали трое пожарных, и один человек - погиб. По данным Минздрава РФ, пострадали пять человек.