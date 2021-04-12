В Санкт-Петербурге загорелась фабрика «Невская мануфактура»
Тушение пожара осложнено сильным ветром, а также деревянными перекрытиями здания старой постройки.
© Видео: _ernesto_che, Instagram © Фото: _ernesto_che, Instagram
В Санкт-Петербурге на площади 1,5 тысячи квадратов загорелась фабрика «Невская мануфактура». Об этом сообщили в МЧС.
«Из здания эвакуировано 40 человек, из них двое госпитализированы», - передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что тушение пожара осложнено сильным ветром, а также деревянными перекрытиями здания старой постройки. Пожару присвоили пятый ранг сложности. В настоящий момент в тушении пожара участвуют 26 единиц техники и 112 человек личного состава.