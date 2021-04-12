В стране и мире В Санкт-Петербурге загорелась фабрика «Невская мануфактура» Алена Миронова Тушение пожара осложнено сильным ветром, а также деревянными перекрытиями здания старой постройки. © Видео: _ernesto_che, Instagram © Фото: _ernesto_che, Instagram Читайте нас на: В Санкт-Петербурге на площади 1,5 тысячи квадратов загорелась фабрика «Невская мануфактура». Об этом сообщили в МЧС. «Из здания эвакуировано 40 человек, из них двое госпитализированы», - передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Отмечается, что тушение пожара осложнено сильным ветром, а также деревянными перекрытиями здания старой постройки. Пожару присвоили пятый ранг сложности. В настоящий момент в тушении пожара участвуют 26 единиц техники и 112 человек личного состава. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика