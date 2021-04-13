Посольство России уличило в «беспамятстве» Госдеп за неупоминание Гагарина в сообщении о первом полете человека в космос

Российское посольство уличило в «‎беспамятстве» Госдеп за неупоминание первого космонавта Земли Юрия Гагарина в своем сообщении о первом полете человека в космос.

«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз Госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», - говорится в комментарии посольства России.

В посольстве напомнили о том, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Юрии Гагарине, а бюст Гагарина можно увидеть в Вашингтоне в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики. Скульптуры также установлены в Чикаго, Нью-Йорке, Хьюстоне, Кливленде, Колорадо-Спрингс. Дипломаты также напомнили о послании главы США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву с поздравлениями после полета Юрия Гагарина, а также о недавнем полете на МКС астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле «Союз», который носит имя Гагарина.

В российском посольстве выразили надежду на то, что все эти факты «помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли».

Ранее Госдепартамент отметил в социальных сетях Международный день полета человека в космос, но при этом не упомянул, кто же именно был этим человеком, прикрепив к публикации фотографию американского астронавта.