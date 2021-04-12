Госдепартамент США не упомянул Гагарина в сообщении по случаю юбилея его полета в космос

По случаю Международного дня полета человека в космос госдепартамент США в своем сообщении не упомянул первого космонавта Юрия Гагарина.

«Сегодня - Международный день полета человека в космос. В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства», - говорится на официальной странице Госдепартамента США на русском языке в Facebook.

Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле «Восток» длительностью 108 минут. Десять лет назад по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

Ранее члены экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили россиян с Днем космонавтики. Легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей, добавили члены экипажа МКС.