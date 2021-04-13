Названа страна, способная заменить отдыхающим Турцию

Поездка в Болгарию сможет успешно заменить для рассчитывавших на отдых заграницей россиян тур в Турцию. Такое мнение высказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По мнению специалиста, такие африканские страны как Тунис или Марокко не смогут быть в этом случае реальной альтернативой. Могло бы подойти египетское направление, однако с его открытием имеются свои сложности и, кроме того, летом в стране чересчур жарко.

Мальцев отметил, что благодаря мягким климатическим условиям, а также наличию крупного номерного фонда Болгария отлично соответствует нуждам российского туриста.

«Я бы рекомендовал активизировать переговорный процесс с болгарской стороной», - цитирует его РИА Новости.

Эксперт отметил, что даже при отсутствии ограничения авиасообщения с Турцией, поездки на юг России были бы неизменно актуальны для отдыхающих. Мальцев добавил, что в ближайшее время еще предстоит разобраться с такой немаловажной деталью как вывоз туристов из Турции и, в частности, с источниками финансирования этого вывоза.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров Турции признался, что закрытие потока российских туристов окажет значительное влияние на отрасль в стране. Он обозначил, что для занятых в сфере туризма это является очень неприятной новостью.