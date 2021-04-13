Гериатр рассказала, почему коронавирус у пожилых может протекать в тяжелой форме

Тяжелое течение коронавируса у пожилых людей зачастую может быть связано с отсутствием качественной лекарственной терапии по основному заболеванию. Об этом рассказала главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Поскольку большинство граждан пожилого возраста имеют хронические заболевания, нужно тщательно следить за своим самочувствием и отслеживать любые новые симптомы.

«Если все симптомы контролируются надежно, то риски болеть тяжело COVID-19 снижаются по сравнению с теми пациентами, у которых есть дефекты в лечении заболевания», - сказала Рунихина в комментарии РИА Новости.

Врач акцентировала, что особенно внимательными к себе должны быть люди с повышенным артериальным давлением, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом. Это связано с тем, что заболевания требуют ежедневного приема лекарств для стойкой ремиссии.

Специалист советует обращаться к лечащему врачу при любом изменении состояния здоровья и четко следовать выданным рекомендациям.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала о вероятности очередной волны COVID-19 в России.