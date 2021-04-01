Потенциал для борьбы с COVID-19 нашли в плесени

Вещества, содержащиеся в плесневых грибах рода Aspergillus, могут оказывать влияние на коронавирус, останавливая его функционирование и размножение. Такое открытие сделала международная группа исследователей из Южно-Уральского государственного университета, а также вузов Индии, Бразилии и ЮАР.

Ученые определили, что сами по себе низкомолекулярные соединения, служащие лекарством против COVID-19, не должны быть опасны для организма. Они не имеют способности к размножению, зато могут блокировать активность протеазы и РНК-репликазы SARS-CoV-2.

Специалисты пришли к выводу, что в малых дозах соединения из Aspergillus не имеют достаточного эффекта в противостоянии заболеванию. В российском вузе уже рассчитали концентрацию вещества, которая нужна в препарате, и теперь готовятся проводить испытания.

«Даже существующее лекарство от COVID-19 можно заменить более активным, менее токсичным и с меньшим периодом действия», - цитируют «Известия» одного из участников исследовательской группы Владимира Потемкина.

Ранее сообщалось, что в России завершилась разработка новой вакцины «Корнивак-Ков», предназначенной для защиты от коронавирусной инфекции животных. Уже в апреле препарат поступит в массовое производство.