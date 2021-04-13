Рогозин раскритиковал сообщение Госдепа США в честь Дня космонавтики

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин крайне негативно оценил публикацию в официальном аккаунте Госдепартамента Соединенных Штатов на русском языке в Facebook. Его краткий комментарий был оставлен в Twitter.

«Сверхдержавы так себя не ведут», - отметил гендиректор Роскосмоса.

В самом посте Госдепа, ссылку на который указал Рогозин, 12 апреля сообщалось о праздновании 60-летия пребывания человека в космосе. В этот день, согласно тексту публикации, также отмечается технический прогресс и международное сотрудничество в отрасли.

В качестве иллюстрации для поздравления с Международным днем полета человека в космос был выбран астронавт с флагом США на плече. Никаких упоминаний СССР или Юрия Гагарина в публикации не было.