«Есть попадание!»: минометчики ЦВО отработали огневые задачи во взаимодействии с беспилотной авиацией

Военнослужащие минометных подразделений мотострелкового полка гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа отработали выполнение огневых задач в ходе учения на полигоне в Свердловской области.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов. Доразведку целей и корректировку огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Применение дронов на учении позволило существенно сократить время и повысить точность за счет разведки целей и корректировки, которые велись в режиме реального времени.

Ранее артиллеристы Южного военного округа уничтожили замаскированные командные пункты условного противника во время тренировок. Вычислить вражеские объекты удалось с помощью беспилотников «Орлан», «Застава» и «Гранат».