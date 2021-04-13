«Есть попадание!»: минометчики ЦВО отработали огневые задачи во взаимодействии с беспилотной авиацией
В Свердловской области прошли учения минометчиков ЦВО при поддержке беспилотников.
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Военнослужащие минометных подразделений мотострелкового полка гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа отработали выполнение огневых задач в ходе учения на полигоне в Свердловской области.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов. Доразведку целей и корректировку огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Применение дронов на учении позволило существенно сократить время и повысить точность за счет разведки целей и корректировки, которые велись в режиме реального времени.
Ранее артиллеристы Южного военного округа уничтожили замаскированные командные пункты условного противника во время тренировок. Вычислить вражеские объекты удалось с помощью беспилотников «Орлан», «Застава» и «Гранат».