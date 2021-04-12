Раскаты горного эха: артиллеристы ЮВО разнесли командные пункты «противника»

Артиллеристы уничтожили замаскированные командные пункты условного противника во время тренировок, которые проходили на полигоне Нагвалоу. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, во время учений была воссоздана обстановка реального боя.

Вычислить вражеские объекты удалось с помощью беспилотников «Орлан», «Застава», «Гранат», которые передавали артиллеристам данные во время полета, оставаясь при этом незамеченными.

В тренировке приняли участие около 200 артиллеристов, было задействовано более 20 единиц военной техники, в том числе 152-мм самоходная гаубица «Акация» на базе гусеничной бронемашины СУ-100, реактивные системы залпового огня «Град» на базе автомобиля «Урал» и 120-мм минометы «Сани», перевозимые на автомобиле КамАЗ.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.