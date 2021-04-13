МИД Австрии заявил о готовности страны стать площадкой для переговоров Путина и Байдена

В министерстве иностранных дел Австрии заявили о готовности предоставить в стране площадку для личной встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. Отмечается, что это произойдет, если стороны решат провести встречу на территории страны.

«Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остается за обеими странами. Австрия, конечно, всегда будет в распоряжении участников переговоров на высоком уровне всех видов», - сообщили агентству ТАСС в австрийском МИД.

Ранее в пресс-службе Кремля подтвердили информацию о том, что президент США Джозеф Байден предложил провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на высшем уровне.