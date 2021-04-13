В Перу опрокинулся автобус с пассажирами: минимум 20 погибших

Минимум 20 человек стали жертвами аварии с пассажирским автобусом в центральной части Перу в районе Сан-Хуан. Еще по меньшей мере 14 человек получили повреждения. Попавшее в ДТП, опрокинувшись по дороге, транспортное средство направлялось из района Паробамба в Чимботе и Лиму.

Раненные были отправлены в медицинские учреждения близлежащих населенных пунктов. Людей, находящихся в критическом состоянии, госпитализировали в больницу Паробамбы. Трагедия случилась в 6.30 утра по местному времени. Об этом сообщили на странице муниципалитета в Facebook.

Ранее в Турции произошла смертельная авария с участием автобуса. В результате инцидента погиб один российский турист и еще 26 человек пострадали.