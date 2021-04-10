В ДТП с автобусом в Турции погиб российский турист

Российский турист погиб в аварии с автобусом в Турции, еще 26 пострадали. Об этом говорится на странице Генерального консульства РФ в Анталье в Facebook.

«10 апреля около 9.30 утра на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик"», - говорится в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы, российские дипломаты находятся в контакте с местными властями.