В стране и мире «Яндекс» не согласился с обвинениями ФАС Кира Карон В ответ на обвинения ФАС «Яндекс» сообщил о своем несогласии с возбуждением уголовного дела. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: Компания «Яндекс» не согласилась с решением Федеральной антимонопольной службы о возбуждении дела. Компания намерена отстаивать свою позицию. «Мы не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию», - сообщили в пресс-службе РИА Новости. Ранее ФАС возбудила дело против компании «Яндекс» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. Теперь сервису может грозить оборотный штраф. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика