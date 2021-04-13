«Яндекс» не согласился с обвинениями ФАС
В ответ на обвинения ФАС «Яндекс» сообщил о своем несогласии с возбуждением уголовного дела.
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Компания «Яндекс» не согласилась с решением Федеральной антимонопольной службы о возбуждении дела. Компания намерена отстаивать свою позицию.
«Мы не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию», - сообщили в пресс-службе РИА Новости.
Ранее ФАС возбудила дело против компании «Яндекс» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. Теперь сервису может грозить оборотный штраф.