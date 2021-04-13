ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса»
Против компании «Яндекс» ФАС возбудила дело за дискриминацию сторонних сервисов в поиске.
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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании «Яндекс» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. Теперь сервису может грозить оборотный штраф, передает РИА Новости.
Ранее «Яндекс» и Mail.ru ответили на сообщения о передаче данных за рубеж. В компаниях отметили, что вся персональная информация россиян находится под надежной защитой, а трекеры собирают только технические обезличенные данные.