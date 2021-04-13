СМИ: Иран выпустил ракету по судну Израиля в Аравийском море

Принадлежащее Израилю грузовое судно было поражено ракетой в Аравийском море. По данным телеканала Al-Arabiya, атаку мог совершить Иран с беспилотника или другого судна.

Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники опознал судно как Hyperion Ray, принадлежащее израильской компании Ray Shipping. Атака была совершена у побережья ОАЭ. Израильский флот был приведен в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее сообщалось, что Иран приступил к обогащению урана до 60%. Заявление об этом прозвучало на фоне желания Тегерана наращивать ядерную деятельность после диверсии на ядерном объекте в Натанзе, в которой власти страны обвиняют Израиль.